Actualidade

A totalidade dos 5,55 milhões de euros para a compra de seis quadros de Vieira da Silva foi hoje paga pelo Estado aos proprietários, após ter recebido visto do Tribunal de Contas, indicou à agência Lusa fonte oficial.

Contactado pela agência Lusa sobre o processo, o gabinete do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, indicou que a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) fez esta manhã o pagamento e as obras "já são propriedade do Estado".

Sobre o facto de o acordo prever o pagamento em três tranches, a pagar em 2017, 2018 e 2019, a mesma fonte indicou que "houve folga orçamental que permitiu antecipar, poupando os juros" que o faseamento iria implicar.