Um total de 100 mil portugueses emigraram em 2016, menos 10 mil que no ano anterior, acentuando a tendência de descida da emigração desde 2013, segundo um relatório lançado hoje, em Lisboa.

"Em 2016, essa trajetória de descida (da emigração) teve mesmo uma ligeira aceleração, ficando-se o número de saídas por um valor da ordem dos 100 mil indivíduos", indicou o Relatório da Emigração, referente ao ano passado, elaborado pelo Observatório da Emigração.

Em 2015, o número de portugueses que saíram do país foi de 110 mil. De acordo com o estudo, publicado anualmente, "a análise da nova série estatística construída pelo Observatório da Emigração revela que a emigração atingiu o seu valor máximo deste século em 2013, com cerca de 120 mil saídas, tendo desde então iniciado uma trajetória de descida em linha com a recuperação económica no país, embora a um ritmo mais lento".