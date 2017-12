Actualidade

Um total de 183 portugueses foram detidos no exterior em 2016, tendo permanecido 149 presos, 30 foram libertados e quatro obtiveram liberdade condicional, referiu um estudo hoje lançado em Lisboa, que abordou ainda outros aspetos sociais da diáspora portuguesa.

"No ano de 2016, foram detidos no estrangeiro 183 portugueses", referiu o Relatório da Emigração, elaborado pelo Observatório da Emigração, lançado hoje em Lisboa.

De acordo com o documento, "dos 183 cidadãos nacionais detidos no ano de 2016, 30 foram colocados em liberdade e quatro na condição de liberdade condicional. No final do ano de 2016, permaneceram em prisão efetiva 149 nacionais portugueses".