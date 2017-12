Actualidade

A EDP Comercial vai aumentar em média o preço da eletricidade em 2,5% em 2018, devido à subida do preço da energia do mercado grossista no último ano na ordem dos 24%, disse o presidente da empresa à Lusa.

Em declarações à Lusa, Miguel Stilwell de Andrade adiantou que o fornecedor de energia em mercado livre, do grupo EDP, "procurou privilegiar as famílias, com maiores consumos", com tarifa simples, que terão uma redução na componente de consumo e um aumento na potência, o que permite "uma tarifa igual ou ligeiramente abaixo" à regulada.

As tarifas de eletricidade no mercado regulado descem 0,2% para os consumidores domésticos a partir de 01 de janeiro.