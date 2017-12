Actualidade

O grupo segurador Ageas Portugal, do qual faz parte a Ocidental, obteve lucros de 81,6 milhões de euros até setembro, mais 78% face aos 45,8 milhões de euros do mesmo período de 2016, segundo informação divulgada à Lusa.

Dentro do grupo Ageas Portugal, já a seguradora Ocidental Vida conseguiu lucros de 52,4 milhões de euros, acima dos 34,2 milhões de euros de setembro de 2016, e a Ocidental Pensões obteve 3,2 milhões de euros, o que compara com os 2,8 milhões dos primeiros nove meses do ano passado.

O grupo Ageas tem 1.277 trabalhadores em Portugal, onde opera através das marcas Ocidental Seguros, Ocidental Pensões, Médis, Ageas Seguros e Seguro Direto.