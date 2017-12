Actualidade

A sede do partido Cidadãos para a Inovação na Guiné Equatorial (oposição) foi hoje cercada por mais de 200 militares, que estão a deter militantes nas ruas, adiantou à Lusa um dos coordenadores do partido, que se encontra dentro do edifício.

Num contacto telefónico com a agência Lusa a partir de Malabo, Mariano Ona relatou que a sede do partido Cidadãos para a Inovação (CI) foi cercada pelas 13:00 horas locais (mesma hora em Lisboa) por cerca de duas centenas de militares "vestidos com equipamento anti-distúrbios, com a cara coberta e com espingardas automáticas de assalto", apoiados "por viaturas blindadas".

"Cortaram a rua de acesso à sede e estão a deter os militantes do partido que encontram pelas ruas", contou Mariano Ona, acrescentando que as tropas governamentais "não indicam a razão" para as detenções, apenas "alegam ter ordens superiores" para fazê-lo.