Actualidade

O PSI20, principal índice da bolsa portuguesa, encerrou hoje, no penúltimo dia do ano, a cair 0,19% para 5.368,83 pontos, por entre uma Europa maioritariamente no vermelho, com a Pharol a perder mais de 2%.

Dos 18 títulos cotados na principal praça lisboeta, 13 encerraram em baixa e cinco em alta.

A Pharol SGPS, antiga PT SGPS, acionista de referência da operadora de telecomunicações brasileira Oi, liderou as perdas, ao recuar 2,66% para 0,256 euros, seguida da Corticeira Amorim, que deslizou 2,04% para 10,305 euros.