Actualidade

Um morto, uma mulher de 61 anos, e cinco feridos, um grave e os outros ligeiros, é o resultado de uma colisão entre dois automóveis ocorrida hoje à tarde no concelho de Odemira (Beja), revelaram os bombeiros.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado aos bombeiros às 15:33, aconteceu na Estrada Nacional (EN) 393,na zona de Vale de Gomes, concelho de Odemira.

Segundo o CDOS, os feridos foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), mas a vítima mortal ainda se encontrava no local, por volta das 18:00.