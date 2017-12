Actualidade

A "final four" da Taça da Liga em futebol, em janeiro, será um dos "pontos fortes" da programação do Braga - Cidade Europeia do Desporto (CED) 2018, que contempla mais de 300 eventos nacionais e internacionais, foi hoje anunciado.

Na apresentação pública da programação, que decorreu no Theatro Circo, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, destacou ainda o I Torneio Internacional de Ginástica Aeróbica, o Circuito Nacional Remo Indoor e a Gala da Canoagem, competições agendadas para fevereiro.

Já o mês de março ficará marcado pelo Fórum do Treinador de Futebol/Futsal, pelo Congresso das Cidades Europeias do Desporto, pela Taça Portugal Basquetebol - Final 8 e pela Taça de Portugal de Dança.