Actualidade

As eleições legislativas em Itália vão realizar-se a 4 de março de 2018, decidiu hoje o Governo, depois do Presidente, Sergio Mattarella, ter anunciado a dissolução do parlamento, comunicaram órgãos de comunicação italianos.

Em comunicado, a Presidência da República informou que Sergio Mattarella assinou o decreto de dissolução do parlamento, constituído pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, e que o mesmo foi também assinado pelo primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni.

Mattarella recebeu o primeiro ministro, Paolo Gentiloni, também depois dos Conselho de Ministros que aprovou a data para as eleições.