Actualidade

Os contratos-programa dos hospitais do setor empresarial do Estado na região Centro, para 2018, hoje formalizados, ascendem a cerca de 924 milhões de euros, montante que representa um aumento de 4,1% em relação a este ano.

"A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) e todos os hospitais EPE [entidades públicas empresariais, enquadradas no setor empresarial do Estado] da região Centro assinaram hoje, em Lisboa, os contratos programa para 2018", no valor global de 924,8 milhões de euros, anunciou aquela entidade.

Esta verba significa "um aumento de 4,1% face ao ano de 2017", afirma a ARSC, numa nota enviada hoje à agência Lusa, adiantando que os contratos foram assinados numa sessão presidida pelo ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.