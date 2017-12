Actualidade

O antigo futebolista George Weah é o novo Presidente da Libéria, de acordo com os resultados provisórios divulgados hoje pela Comissão Nacional de Eleições e quando falta apurar apenas dois por cento dos votos da segunda volta das presidenciais.

Weah, do Congresso pela Mudança Democrática (CCD), obteve 61,5% de votos expressos, enquanto o atual vice-presidente Joseph Boakai, do Partido Unido, no poder na Libéria, reuniu somente 38,7%.

A contagem dos votos da segunda volta das presidenciais, eleições realizadas na terça-feira, com 2,2 milhões de eleitores, prossegue hoje e os resultados finais serão anunciados na sexta-feira.