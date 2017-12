Venezuela

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu hoje às autoridades de segurança venezuelanas que apliquem "mão dura imediata" contra os cidadãos que pretendam "reeditar" os violentos protestos de 2017.

"Nunca mais uma 'guarimba' (protesto em zonas residenciais com bloqueios de ruas). (...) não podemos baixar a guarda. Quem pretender reeditar a 'guarimba' deve saber que está obrigado a defender, agora com maior legitimidade, o direito à paz e à convivência, à tranquilidade, à circulação e à vida do povo venezuelano", disse.

Nicolás Maduro falava durante o ato de saudação às Forças Armadas Bolivarianas, neste final de ano, que teve lugar no Ministério da Defesa, em Caracas.