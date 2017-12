Actualidade

O trânsito foi reaberto no IP3, no concelho da Tondela, por volta das 19:45, depois de um acidente com um morto ter cortado o trânsito naquela estrada nos dois sentidos, informou fonte da GNR de Viseu.

O trânsito foi reaberto quase quatro horas depois de uma colisão frontal entre uma viatura ligeira e uma carrinha de nove lugares ter ocorrido no IP3, na freguesia de Canas de Santa Maria, em Tondela, distrito de Viseu.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o acidente causou um morto, seis feridos graves e quatro ligeiros.