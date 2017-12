Actualidade

A União Internacional para a Conservação da Natureza considera que Portugal e Espanha "devem coordenar esforços para promover o uso sustentável da água e a proteção de ecossistemas aquáticos".

A recomendação consta no relatório, hoje divulgado, "Áreas-chave da biodiversidade de água doce na sub-região do noroeste do Mediterrâneo" e tem como um dos enfoques os recursos ribeirinhos transfronteiriços de Portugal e Espanha, como os rios Douro e Tejo.

A organização (IUCN, na sigla em inglês) recomenda que Portugal e Espanha apliquem na íntegra os princípios da Diretiva-Quadro da Água da União Europeia e a Convenção das Nações Unidas para a Utilização dos Cursos de Água Internacionais.