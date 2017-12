Actualidade

O Presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, e a líder da oposição, Keiko Fujimori, foram hoje submetidos a interrogatórios fiscais relacionados com o escândalo de corrupção da empresa brasileira Odebrecht.

Kuczynski e Fujimori foram interrogados, em separado e de forma privada, por procuradores que investigam as queixas no país relativas à Odebrecht, o primeiro no Palácio do Governo e a segunda nos gabinetes do Ministério Público no centro histórico de Lima.

O Presidente foi ouvido durante quatro horas, na condição de testemunha, por uma equipa de procuradores anticorrupção, encabeçada por Hamilton Castro, encarregado de investigar o caso.