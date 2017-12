Actualidade

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, vai realizar uma visita oficial a Cuba a 03 e 04 de janeiro, a primeira desde a entrada provisória em vigor do acordo de diálogo político e cooperação entre as duas partes.

Durante a visita, Federica Mogherini deverá manter conversas oficiais com o ministro cubano das Relações Externas, Bruno Rodriguez, e, na agenda, estão também encontros com outras autoridades do país e a intervenção numa conferência.

No seu primeiro dia nesta ilha das Caraíbas, a alta representante da União Europeia para a Política Externa terá um encontro de cortesia com o presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular, Esteban Lazo, e irá participar na conferência "A União Europeia e a América Latina", no Colégio San Gerónimo, em Havana Velha.