Actualidade

A Venezuela afirmou que 2.200 toneladas de pernil estão retidas na Colômbia, depois de Portugal ter negado as acusações do presidente Nicolás Maduro sobre a falta deste alimento tradicional de Natal que prometeu distribuir ao povo.

"Informo à Venezuela que as 2.200 toneladas de pernil estão retidas na Colômbia", disse na quinta-feira o ministro venezuelano da Agricultura Urbana, Freddy Bernal, numa mensagem publicada na sua conta do 'Twitter', destacando que "a sabotagem é dos Estados Unidos "ao congelar as contas dos que vendem comida ao país".

De acordo com Bernal, "o governo colombiano mantém há sete dias os pernis retidos na fronteira de Paraguachón", entre La Guajira e o estado venezuelano de Zulia.