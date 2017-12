Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram num incêndio num edifício de apartamentos no Bronx, em Nova Iorque, informou esta noite Eric Phillips, assessor de imprensa daquela cidade norte-americana.

O corpo de bombeiros de Nova Iorque disse anteriormente que 15 pessoas ficaram feridas com gravidade no incêndio que deflagrou na noite de quinta-feira, num edifício perto do jardim zoológico do Bronx.

Cerca de 170 bombeiros combatiam esta noite as chamas no prédio de cinco andares.