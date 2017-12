Actualidade

Cuba registou em 2017 uma taxa de mortalidade infantil de 4,1 por cada 1.000 nados vivos, a mais baixa da sua história, informou na noite de quinta-feira o Ministério da Saúde Pública (Minsap).

Até quinta-feira, tinha diminuído para 35 o número de óbitos de crianças com menos de 1 ano e existe a possibilidade de Cuba terminar o ano com um índice ainda mais baixo, afirmou o ministro da Saúde Pública cubano, Roberto Morales, durante uma homenagem aos trabalhadores do setor.

"Este é um feito que reflete a integração de todo o sistema de saúde do país. Trata-se de vidas salvas, de qualidade de vida, de felicidade e satisfação para o nosso povo", sublinhou Roberto Morales, citado pela Agência Cubana de Notícias (ACN).