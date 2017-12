Actualidade

Pelo menos 12 pessoas morreram num incêndio num edifício de apartamentos no Bronx, em Nova Iorque, disse hoje o presidente da câmara daquela cidade norte-americana, Bill de Blasio.

O autarca democrata afirmou, numa declaração à imprensa no local do incêndio, que pelo menos quatro residentes do prédio com ferimentos graves estavam a lutar pelas suas vidas.

Informações preliminares davam conta de pelo menos seis mortos no incêndio que deflagrou pelas 19:00 de quinta-feira (00:00 de hoje em Lisboa), num prédio de cinco andares localizado perto do jardim zoológico do Bronx.