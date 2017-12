Actualidade

A Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes (AMAI) considerou hoje "uma vergonha" a alteração à lei do financiamento dos partidos políticos e lamentou que esta não preveja o fim do pagamento do IVA a 23% pelas candidaturas de cidadãos.

Numa nota, a AMAI realça ainda que se tem batido nos últimos anos contra a "discricionariedade do financiamento das campanhas eleitorais autárquica, dado que os grupos de cidadãos eleitos (GCE) pagam 23% de IVA e os partidos estão isentos desse pagamento".

Na nota, a AMAI realça ainda que, já em 2010, o então Provedor de Justiça, Alfredo de Sousa, considerou que estava em causa, neste caso, "a igualdade de oportunidade e de tratamento das diversas candidaturas", recomendando ou a concessão dos mesmos benefícios às candidaturas de cidadãos ou a eliminação desta isenção para os partidos.