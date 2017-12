Catalunha

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, considerou hoje "absurdo" o presidente catalão destituído Carles Puigdemont querer governar a Catalunha a partir da Bélgica, onde se refugiou para evitar ser detido em Espanha.

"É absurdo pretender ser presidente de uma região vivendo no estrangeiro e ainda mais absurdo pretender exercer essas funções a partir do estrangeiro", disse Rajoy, uma semana depois de os partidos independentistas terem obtido a maioria no parlamento regional catalão.

Rajoy, que falava numa conferência de imprensa de balanço do ano, insistiu que Puigdemont exercer a presidência da Generalitat (governo regional catalão) no estrangeiro não é um problema jurídico mas uma questão de "senso comum".