Actualidade

Mais de metade das novas 538 camas a integrar a Rede Nacional de Cuidados Continuados destinam-se à Região de Saúde do Norte que, com mais 289 respostas de internamento, irá agora ter uma capacidade total instalada de 4.513.

Com a publicação, hoje, do despacho conjunto dos ministérios das Finanças, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde, o Instituto da Segurança Social (ISS) e as Administrações Regionais de Saúde (ARS) vão celebrar contratos-programa com 45 entidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) irá passar a disponibilizar às populações 315, 315 camas de Convalescença, 830 camas de Média Duração e Reabilitação, 1.627 camas de Longa Duração e Manutenção, 26 camas de Cuidados Paliativos e 1.632 lugares de Equipas de Cuidados Continuados Integrados.