Actualidade

Três suspeitos detidos, dois deles feridos, um com gravidade, e três polícias feridos, é o resultado de uma perseguição policial após um assalto a uma carrinha de valores hoje em Lisboa, segundo a Direção Nacional da PSP.

Fonte oficial da Direção Nacional da PSP explicou à agência Lusa que estiveram envolvidos no assalto apenas três homens, dois deles atingidos por disparos dos agentes policiais durante a perseguição, os quais foram transportados para o hospital, um deles "com ferimentos com gravidade".

Contactado pela Lusa, o Instituto Nacional de Emergência Médica deu conta de "dois feridos graves", transportados para os hospitais São Francisco Xavier, em Lisboa, e Amadora-Sintra.