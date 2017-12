Actualidade

A Autoridade da Concorrência (AdC) divulgou hoje que, uma das prioridades para o próximo ano, é a aposta na "celeridade e eficácia" na tomada de decisões sobre operações de concentração, para não lesar as empresas nem a economia.

"Relativamente ao controlo de operações de concentração, a AdC define como prioridade uma maior celeridade e eficácia nessa atividade, de modo a não onerar desnecessariamente as empresas e, em simultâneo, a não comprometer o funcionamento eficiente da concorrência na economia portuguesa", refere este organismo em comunicado, no qual sintetiza as principias metas para 2018.

Este ano, um dos processos mais mediáticos foi o da proposta de compra da Media Capital pela Altice.