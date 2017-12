Actualidade

O primeiro-ministro de Espanha, Mariano Rajoy, convocou hoje para 17 de janeiro a primeira sessão do parlamento regional da Catalunha, saído das eleições de 21 de dezembro, no qual os partidos independentistas mantêm a maioria dos assentos.

O parlamento regional catalão (conhecido apenas como "parlament") tinha sido dissolvido no final de outubro, quando o Governo em Madrid solicitou e fez aprovar no Senado a aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola, que suspendeu a autonomia política da região.

A medida foi tomada porque os partidos independentistas catalães (Esquerra Republicana Catalana, a coligação Junts pel Sí e a CUP - Candidatura de Unidade Popular) aprovaram no Parlament uma declaração unilateral de independência, com o apoio do Governo regional (Generalitat) da altura, liderado por Carles Puigdemont.