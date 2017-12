Actualidade

O Ministério do Planeamento anunciou hoje que vai lançar, no primeiro trimestre de 2018, os concursos públicos para a construção do troço ferroviário entre Évora e Elvas, integrado na ligação de mercadorias do corredor internacional sul.

Em causa estão portarias hoje publicadas em Diário da República, que autorizam a tutela a contratar as empreitadas para construir os troços entre o Freixo e o Alandroal, entre Évora Norte e Freixo e ainda entre o Alandroal e a Linha do Leste e ainda a fazer um contrato de prestação de serviços para a fiscalização destas obras, que implicam uma nova ligação ferroviária de Évora à Linha do Leste (junto a Elvas), do corredor internacional sul.

"Estas portarias vão permitir o lançamento destes concursos no primeiro trimestre de 2018", explica o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas em resposta escrita enviada à agência Lusa.