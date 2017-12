Actualidade

A adesão à greve dos trabalhadores dos registos e do notariado está hoje próxima dos 100%, segundo um balanço do sindicato do setor que a convocou.

A greve, que começou na quarta-feira e termina no sábado, foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Registo e do Notariado (STRN), que indicou uma adesão de 90% no primeiro dia e superior na quinta-feira.

"Os trabalhadores dos Registos e do Notariado deram nestes já três dias de greve uma clara demonstração que apoiam e se revêm as propostas que o STRN apresentou", diz o sindicato em comunicado.