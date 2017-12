Actualidade

A EDP Renováveis anunciou hoje que concluiu dois financiamentos no montande de 507 milhões de dólares (422 milhões de euros) para os projetos instalados em 2017 nos Estados Unidos da América.

Numa nota hoje enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis, que é controlada em 82,6% pela EDP, informou que, "através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, completou dois financiamentos 'tax equity' no montante de $507 milhões para todos os projectos instalados em 2017".

Em causa estão os parques eólicos "localizados nos estados do Indiana, Oklahoma, Wisconsin e Ohio, respetivamente, e possuem Contratos de Aquisição de Energia (CAE) de longo prazo", tendo uma potência global de 363 megawatts, bem como os parques "localizados no estado da Carolina do Sul" que também possuem CAE de longo prazo e cuja potência é de 60 megawatts.