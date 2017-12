Actualidade

Os presidentes das câmaras de Évora e Elvas congratularam-se hoje com o anúncio do lançamento dos concursos para a construção do troço entre as duas cidades da futura linha ferroviária de mercadorias entre Sines e Caia.

"Ficamos muito satisfeitos com a notícia de que o projeto vai avançar", porque "faz falta ao Alentejo e a Évora", afirmou o presidente da Câmara de Évora, o comunista Carlos Pinto de Sá, em declarações à agência Lusa.

O autarca notou que o município tem "um acordo com o Governo para não utilizar" o traçado da mesma linha junto a Évora inicialmente proposto pela Infraestruturas de Portugal (IP), por passar numa zona urbana, indicando que "estão a ser estudadas outras alternativas".