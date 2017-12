Actualidade

O PSI20 fechou 2017 com uma valorização de 15%, acima dos principais índices europeus, num ano em que a Mota-Engil se destacou, os CTT foram a ação mais penalizada e o BCP se tornou a cotada com mais peso.

Para os analistas contactados pela Lusa, a valorização acumulada pelo PSI20 este ano, que significa uma inversão de tendência depois da queda de 11% em 2016, acompanha a evolução da economia, a melhoria dos custos de financiamento do Estado e do 'rating' da República, que tem grande impacto no mercado acionista.

Já quanto a cotadas, o destaque do ano é a construtora Mota-Engil, que subiu 127% em termos acumulados, fechando nos 3,67 euros.