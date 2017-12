Actualidade

O preço do barril de brent para entregar em março fechou hoje no mercado de futuros de Londres nos 66,87 dólares, mais 0,22% do que na sessão anterior, o que resulta num aumento acumulado 20% desde janeiro deste ano.

O crude do Mar do Norte, de referência para Portugal e para o resto da Europa, fechou a sessão de hoje no International Exchange Futures a valer mais 0,15 dólares do que na sessão de quinta-feira, em que fechou nos 66,72 dólares por barril.

A subida de anual de 20% do preço do crude acontece depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros países terem acordado reduzir a sua produção para equilibrar a oferta e a procura no mercado, uma descida que vão manter em 2018.