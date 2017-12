Actualidade

A PSP está a realizar hoje à noite buscas num bairro no concelho de Oeiras, relacionadas com o assalto a uma carrinha de transporte de valores, disse à Lusa fonte policial.

"Confirmamos que estão a ser realizadas buscas no concelho de Oeiras relacionadas com o caso. As buscas estão a decorrer no bairro da Portela, perto da zona comercial do Alegro de Alfragide, mas não estão relacionadas com o procurar mais pessoas. O objetivo é procurar elementos probatórios no âmbito da investigação", disse à Lusa fonte da PSP.

Três suspeitos detidos, dois deles feridos, um com gravidade, e três polícias feridos, é o resultado de uma perseguição policial após um assalto a uma carrinha de valores hoje em Lisboa, segundo a Direção Nacional da PSP.