Actualidade

A bolsa de Nova Iorque encerrou hoje em baixa com Dow Jones a perder 0,48%, tendo, no entanto, acumulado ganhos de cerca de 25% desde o início do ano.

De acordo com os resultados definitivos do fecho da sessão de hoje, a última do ano, o industrial Dow Jones perdeu 0,48% para os 24.719,22 pontos.

Também o tecnológico Nasdaq recuou 0,67% para as 6.903,39 unidades e o alargado Standard and Poor's 500 desvalorizou 0,52% para os 2.673,61 pontos.