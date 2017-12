Actualidade

A PSP realizou na noite de sexta-feira buscas num bairro do concelho de Oeiras e em Sintra relacionadas com o assalto a uma carrinha de transporte de valores, que já terminaram, disse à Lusa fonte policial.

"As buscas foram realizadas no bairro da Portela, em Oeiras, e em Casal de Cambra, Sintra, mas já terminaram. As ações estão relacionadas com o caso", disse à Lusa fonte oficial da PSP, explicando que em causa esteve a "procura de elementos probatórios no âmbito da investigação".

Segundo a mesma fonte, um dos dois suspeitos feridos na ocorrência está hospitalizado em "estado reservado", enquanto o outro ferido já teve alta.