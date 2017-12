Síria

Duas valas comuns com dezenas de corpos de civis e de militares sírios assassinados por radicais do grupo Estado Islâmico (EI) foram descobertas na sexta-feira no oeste da província de Raqa, informou a agência oficial síria Sana.

"Duas valas comuns foram descobertas hoje no oeste da província de Raqa, onde foram encontrados os cadáveres de dezenas de mártires civis e militares, executados pelo grupo terrorista Daesh (acrónimo árabe do Estado Islâmico) enquanto controlavam a região", indicou a Sana citada pela agência francesa AFP.

Os corpos foram desenterrados com base em informações fornecidas pela população perto da localidade de Wawi, no oeste da província de Raqa, situada no norte da Síria.