Actualidade

Um 'chef' de cozinha algarvio está a testar a confeção de pratos com medusa e corvina americana apanhadas no Guadiana, ao abrigo de uma parceria com a Universidade do Algarve, que já identificou doze espécies invasoras naquele rio.

Para já, foram feitos testes no novo laboratório criativo do restaurante São Gabriel, em Almancil, com medusas, mais conhecidas por alforrecas, que já existiam no rio, mas em menor quantidade, e corvinas americanas, uma espécie nativa dos Estados Unidos, identificada este ano pela primeira vez no Guadiana.

Mais recentemente, em outubro e durante o verão, a equipa de investigação do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) que está a monitorizar as novas espécies que povoam o rio descobriu mais dois poderosos aliados para as experiências de Leonel Pereira: o caranguejo azul, ou "siri", e o potencialmente venenoso peixe balão.