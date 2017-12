Actualidade

Duas pessoas morreram nas estradas fiscalizadas pela GNR na sexta-feira, o primeiro dia da operação "Ano Novo" em que foram contabilizados 240 acidentes, indicam dados provisórios da corporação.

Segundo os números divulgados no site da GNR, as duas vítimas mortais foram registadas em acidentes no distrito de Coimbra e Vila Real.

Na sexta-feira não foram registados feridos graves, mas houve 99 feridos.