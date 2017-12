Actualidade

Uma das vítimas do atropelamento deliberado de um grupo de peões no dia 21 de dezembro, no centro de Melbourne, morreu na noite de sexta-feira num hospital daquela cidade australiana, informou hoje a imprensa local.

O cidadão australiano de 83 anos, identificado como Antonio Crocaris, é a primeira pessoa a morrer na sequência do ataque que causou 19 feridos de diferentes nacionalidades, seis dos quais continuam hospitalizados.

O atropelamento ocorreu numa movimentada via pedonal perto da estação de comboios Flinders Street.