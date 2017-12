Actualidade

Mais de 300 agências bancárias fecharam portas este ano nos cinco principais bancos a operar em Portugal, de onde saíram ainda 1.300 trabalhadores, segundo os últimos dados disponíveis.

Em setembro, os últimos resultados divulgados, os cinco principais bancos tinham 2.680 balcões em Portugal, menos 349 do que no final de 2016.

A maior redução no número de balcões aconteceu na Caixa Geral de Depósitos (CGD), que fechou 129 agências entre janeiro e setembro, no âmbito do plano de reestruturação que tem vindo a executar, contando no final do terceiro trimestre com 588 agências.