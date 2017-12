Actualidade

Uma deputada provincial luso-canadiana do Ontário escreveu ao ministro da Imigração do Canadá para que tome medidas para "legalizar os trabalhadores indocumentados", apontando como exemplo uma amnistia com 30 anos.

"Em 1986 o Governo Federal tomou algumas medidas para regularizar o estado dos trabalhadores indocumentados. Está na hora do Governo Federal tomar medidas para abordar a questão dos trabalhadores indocumentados mediante a regularização do seu estado, dando-lhes a opção de obterem a residência permanente", afirmou Cristina Martins.

Na carta a que a agência Lusa teve acesso, a deputada provincial eleita pelo distrito da Davenport, em Toronto, justificou que essas ações de legalização "abordariam em particular o setor da construção que está a envelhecer a uma taxa que não é sustentável através das atuais condições do mercado de trabalho".