Actualidade

O parlamento quer autorizar o Banco de Portugal a divulgar no site, durante 5 anos, a identidade de pessoas por si condenadas, mas a Proteção de Dados (CNPD) recomenda uma revisão dessa proposta de lei, que considera excessiva.

A proposta legislativa do parlamento, que altera o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, recebeu o parecer da CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados, no início deste mês (7 de dezembro), em resposta a um pedido do secretário de Estado adjunto e das Finanças, Mourinho Félix.

Naquela proposta de lei, o parlamento estatui que o Banco de Portugal (BdP) possa autorizar a divulgação da identidade de pessoa singular condenada, e das sanções aplicadas, antes do trânsito em julgado da decisão ou acórdão judicial (quando o condenado recorre para tribunal, da decisão do BdP), permitindo manter por cinco anos no site a informação, mas não que seja indexada a motores de pesquisa na internet.