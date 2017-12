Actualidade

O empresário brasileiro Marcelo Odebrecht declarou às autoridades do Peru que "com certeza" que a sua empresa apoiou políticos peruanos, como a líder da oposição Keiko Fujimori.

"Com certeza apoiámos todos. Toledo [ ex-presidente], Alan Garcia [ex-preidente], Humala [líder do Partido Nacionalista], Keiko", afirmou Odebrecht em novembro passado, segundo revela hoje uma investigação jornalística do portal IDL - Repórteres, publicando pela primeira vez o áudio e a transcrição da declaração feita aos procuradores peruanos.

"A nossa intenção era de apoiar. A muitos candidatos da oposição, mesmo sabendo que não iam ser eleitos, apoiávamos de alguma maneira. Porque a oposição também pode criar problemas. Uma maneira de criar uma rede é apoiar", disse ainda o empresário brasileiro.