Incêndios

As medidas prioritárias de reabilitação dos cursos de água em sete concelhos afetados pelos incêndios deveriam terminar no domingo, mas os municípios só devem avançar com os procedimentos concursais para as ações no início de 2018.

Aquando da assinatura do protocolo em novembro, o Governo previa que as medidas prioritárias terminariam a 31 de dezembro, mas os procedimentos concursais só deverão avançar no início de 2018, referiram quatro autarquias contactadas pela agência Lusa.

Os protocolos para limpeza e reabilitação das linhas de água foram assinados com sete municípios: Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Góis, Pampilhosa da Serra, Penela e Sertã.