Síria

Combatentes de fações armadas rebeldes e islamistas, seus familiares e outros civis abandonaram hoje a localidade de Beit Yin, próxima da fronteira síria com o Líbano e Israel, após acordo com as autoridades para evacuar a zona considerada estratégica.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos informou que hoje de manhã chegaram à província de Idleb (noroeste) quatro autocarros que saíram de Beit Yin, com cerca de uma centena de combatentes do Organismo de Libertação do Levante (aliança da Al-Qaeda na Síria).

Outros seis veículos chegaram durante a madrugada da província de Deraa, com outros 100 combatentes e umas 30 famílias de civis. As autoridades de Damasco passam assim a dominar toda a região para sudoeste da capital.