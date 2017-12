Actualidade

As chegadas de migrantes a Espanha duplicaram em 2017, com mais de 21.400 pessoas a cruzar a fronteira de barco e 5.473 a fazê-lo por vía terrestre, enquanto pelo menos 3.116 morreram afogados no Mediterrâneo.

De acordo com os mais recentes dados da Organização Internacional das Migrações (OIM), até 20 de dezembro chegaram a território espanhol 26.941 imigrantes, o equivalente a cerca do dobro dos 13.246 migrantes que cruzaram as fronteiras espanholas em 2016, revelou hoje a agência EFE.

Segundo os mesmos dados da OIM, desde 01 de janeiro de 2015 chegaram a Espanha 43.600 migrantes.