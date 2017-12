Actualidade

As novas instalações do Centro de Saúde Fernão de Magalhães, em Coimbra, vão custar 3,6 milhões de euros e a sua construção já foi submetida a concurso ao Programa Operacional Centro 2020, anunciou a ARSC.

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) submeteu na sexta-feira, 29 de dezembro, a candidatura para a construção do novo Centro de Saúde Fernão de Magalhães a fundos comunitários, através do Programa Operacional Centro 2020, informou aquele organismo da administração do Estado.

As novas instalações, localizadas na zona onde atualmente funciona o centro de saúde, na Avenida Fernão de Magalhães, no centro de Coimbra, "têm um custo previsto de 3,6 milhões de euros", afirma a ARSC, numa nota enviada à agência Lusa.