A Pharol informou hoje que foi requerida a convocação de uma assembleia geral extraordinária da Oi, por parte da BRATEL, detentora de 22,24% do capital social da companhia.

"A Oi comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 28 de dezembro de 2017, o acionista BRATEL, titular de participação de 22,24% do capital social da companhia, requereu ao Conselho de Administração [...] a convocação de uma assembleia- geral extraordinária da companhia no prazo de oito dias", lê-se no comunicado enviado pela Pharol, acionista da operadora brasileira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em causa está a deliberação da proposta de alteração da governação e do aumento de capital da companhia, prevista no plano de recuperação; a eleição dos membros do novo Conselho de Administração, a garantia da manutenção dos diretores e o aumento do capital social subscrito.