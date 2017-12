Actualidade

A PSP anunciou hoje que vai utilizar câmaras de videovigilância na praça do Comércio e zona envolvente durante os festejos da passagem do ano em Lisboa para garantir a segurança de pessoas e bens e prevenção da criminalidade.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) adianta que as câmaras de videovigilância vão ser utilizadas depois do parecer positivo da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e da autorização do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, tal como está previsto na lei que regula a utilização da videovigilância pelas forças e serviços de segurança em locais públicos.

A Polícia de Segurança Pública garante que vai utilizar câmaras de videovigilância na praça do Comércio e zona envolvente com "a finalidade expressa de proteção da segurança de pessoas e bens e prevenção da prática de crimes".